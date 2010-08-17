Задолженность по зарплате в ЖКХ составляет 116 млн. грн.

По состоянию на 1 августа, задолженность по зарплате работникам жилищно-коммунального хозяйства в Украине составила 116 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, из общей суммы задолженности долги работникам предприятий коммунальной энергетики составляют 12 млн. грн., жилищного хозяйства – 17 млн. грн., водопроводно-канализационного хозяйства – 21 млн. грн.

Министр уточнил, что задолженность по зарплате выросла в Донецкой области, не изменилась – в Винницкой, Волынской, Житомирской, Луганской, Одесской и Харьковской областях.