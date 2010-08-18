США ищут новую модель для жилищного рынка

Роль правительства США в жилищном финансировании должна претерпеть "фундаментальные изменения", но оно все же должно предоставлять некоторые гарантии на ипотечном рынке, сказал во вторник министр финансов Тимоти Гайтнер, сообщает Рейтер.

Гайтнер созвал конференцию лидеров жилищной индустрии и выслушал ряд идей о том, как реформировать ипотечный рынок, объем которого достигает $10,7 триллиона. Таким образом он подготовил почву для продолжительных дебатов о судьбе ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

Спустя почти два года после того, как правительство взяло под контроль Fannie и Freddie, чтобы спасти их от банкротства, все согласны с тем, что реформа необходима. Но на этом согласие заканчивается.

"Можно сказать, что пока нет очевидного консенсуса о том, как наилучшим образом построить новую систему. Но эта администрация займет сторону тех, кто хочет фундаментальных изменений", - сказал Гайтнер.

Fannie и Freddie, получившие $150 миллиардов из денег налогоплательщиков с тех пор, как их взяла под контроль администрация Буша в 2008 году, стали досадной политической проблемой для администрации президента Барака Обамы.

Стремление этих фирм к росту и прибылям стало одной из причин финансового кризиса 2007-2009 годов, но их огромные ресурсы также помогли минимизировать его влияние. А попав в собственность правительства, они стали еще более выделяться на рынке.

Вместе эти две компании и Федеральное управление жилищного строительства США сейчас обеспечивают 90 процентов новых ипотечных кредитов.

"Мы не будем поддерживать возвращение Fannie и Freddie к той роли, которую они играли до наступления внешнего управления, когда они отобрали долю рынка у частных конкурентов, наслаждаясь ощущением правительственной поддержки, - сказал Гайтнер. - Мы не будет поддерживать возвращение к системе, где личная выгода субсидируется за счет убытков налогоплательщиков".

Однако министр одобрил идею определенных правительственных гарантий по закладным и государственную поддержку жилищного рынка.