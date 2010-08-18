Экс-министр ЖКХ: МВФ не требовал повышения цены на газ на 50%

Международный валютный фонд не требовал от украинского правительства повышения цены на газ на 50%.

Об этом в интервью УНИАН заявил министр коммунального хозяйства в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Алексей КУЧЕРЕНКО.

По его убеждению, тарифы и тарифная политика – главный фактор существования и развития жилищно-коммунального хозяйства, прежде всего таких структур, как теплокоммунэнерго, водоканалы.

«Но до последнего момента мы подменяли разумную, прозрачную, четкую, последовательную, оптимальную политику лозунгами: чем больше бюджетных денег засадим коммунальщикам, тем, мол, лучше. Все правительства вели игру: ежегодно коммунальщики пытались вытянуть как можно больше денег из государственного и местных бюджетов, а затем бесконтрольно их куда-то запустить. Поэтому в ЖКХ шли миллиарды гривен, но ничего не улучшалось. И тарифами как инструментом развития этих предприятий просто пренебрегали», - отметил А.КУЧЕРЕНКО.

«Сегодня ничего в тарифной политике не изменилось, потому что и методология, и инструментарий остались старые, но принято волевое решение повысить цену на газ. При этом, как жупелом, прикрываются требованием МВФ. Хотел бы уточнить. Это не было требованием МВФ – поднять цену на газ на 50%. МВФ всегда говорил: сделайте цену на услуги ЖКХ экономически обоснованными. А сегодня, после этого волевого и в принципе необходимого решения, возникает вопрос: а куда пойдут деньги от подорожания? На увеличение газа собственной добычи? На улучшение работы и уменьшение потерь газовых сетей? На улучшение качества газа?» - отметил он.

Полную версию интервью читайте на сайте УНИАН: http://unian.net/ukr/news/news-391722.html