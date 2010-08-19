Эксперт: объемы строительства вряд ли продемонстрируют положительную динамику

Объемы строительства по итогам 2010 года вряд ли продемонстрируют положительную динамику.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.

При этом он отметил, что данные Государственного комитета статистики дают основания говорить о постепенном восстановлении строительства в Украине. Объем строительных работ в июле составил 3,836 млрд. грн., что на 15,6% больше, чем в июне. Однако по сравнению с январем-июлем прошлого года объем производства в строительстве продолжает снижаться - на 16,7%. Тем не менее, темпы снижения из месяца в месяц сокращаются.

По словам Н.ИВЧЕНКО, плавное восстановление в строительстве частично связано с возобновлением кредитования юридических лиц, а также с резким падением производства в строительстве в 2009 году (-48,2%).

«Объемы строительства по итогам 2010 года вряд ли продемонстрируют положительную динамику. Эта сфера до сих пор остается рискованной для инвестиций. Полноценный рост в данной отрасли начнется только во второй половине 2011 года, когда восстановятся темпы роста основных отраслей экономики Украины и снизятся ставки по ипотечным кредитам в гривне до 15%», - считает эксперт.