Эксперты: в Киеве сделок с коммерческой недвижимостью не будет до конца года

В Киеве до конца года не ожидается заключения инвестиционных сделок по продаже объектов коммерческой недвижимости.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня журналистам озвучил президент холдинга UTG, в который входит консалтинговая компания "Украинская торговая гильдия" ("УТГ"), Вадим НЕПОСЕДОВ.

«Ничего не произойдет, сделок подобных не будет. Сейчас этап разведки, подготовки, но не заключения сделок», - считает он.

В.НЕПОСЕДОВ отметил, что такое положение вещей говорит о практическом отсутствии спроса на объекты коммерческой недвижимости, исключения составляют только «горячие» предложения по низким ценам.

Он добавил, что сигналом инвесторам о стабилизации ситуации станет активизация и рост ставок аренды в сегменте коммерческой недвижимости.

В свою очередь генеральный директор «Украинской торговой гильдии» Виталий БОЙКО отсутствие интереса к покупке объектов коммерческой недвижимости поясняет тем, что украинских девелоперов не устраивают существующие ставки капитализации.

По его словам, когда нормы капитализации снизятся до 12%, «сделки пойдут».

В.БОЙКО считает, что об активизации инвестсделок в коммерческой недвижимости можно говорить после 2012 года.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.