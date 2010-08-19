В Киеве стоимость первички может вырасти до 3%

В Киеве до конца текущего года стоимость жилья на первичном рынке Киева может вырасти на 2-3%.

Такой прогноз сегодня журналистам озвучил старший консультант по гостиничной и жилой недвижимости консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия" ("УТГ") Дмитрий ПИКАЛОВ.

«Мы ожидаем до конца года плавный рост стоимости жилья на первичном рынке Киева на 1-1,5% в квартал», - сказал он.

При этом на рынке вторичного жилья столицы эксперт прогнозирует колебание цен в рамках 1,5-2% в квартал, уточнив, что переоцененные жилые объекты будут падать в цене.

По данным компании, за первое полугодие т.г. в столице было осуществлено более 5,5 тыс. сделок, около 17% из них приходится на первичный рынок (в объектах с 85-100% готовностью).

В частности, за последний квартал объем сделок по купле-продаже жилья в городе вырос на более чем 35%, а за год данный показатель вырос на 55-60%.

В структуре приобретаемых киевских квартир преобладают помещения стоимостью до 100 тыс. долл. (1-2 комнатные квартиры эконом-класса). Доля квартир, приобретаемых со спекулятивной целью, остается крайне малой (до 1%). Более 90% домовладений покупается в целях улучшения условий проживания, остальные – как актив для долгосрочного инвестирования (сбережения) свободных средств.

Д.ПИКАЛОВ отметил, что в течении всего первого полугодия на столичном рынке жилья наблюдалось плавное снижение общего уровня цен, как на вторичном (-3,5%), так и на первичном (-5,3%) рынках жилья города. Однако в июне-июле в ряде новостроев наблюдалось небольшое повышение стоимости квадратного метра. В целом, на середину 2010 г. жилье в Киеве можно было приобрести за сумму от 37 тыс. долл.. Средний ценовой показатель составил 1 225 долл./ кв. м в эконом-классе, 2 470 долл./ кв. м – в бизнес-классе, 7 050 долл./кв. м – в элит-классе.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.