В Киеве в этом году введут в эксплуатацию около 1 млн. кв. м жилья

В Киеве в этом году ожидается ввод в эксплуатацию 950-1050 тыс. кв. м жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня журналистам озвучил старший консультант по гостиничной и жилой недвижимости консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия" ("УТГ") Дмитрий ПИКАЛОВ.

По его данным, объем жилого фонда в столице за первое полугодие т.г. увеличился на около 420-480 тыс. кв. м.

«Динамика прироста жилого фонда Киева, в отличие от 2009 года, в 2010 году, предположительно, покажет небольшой рост. "УТГ" ожидает по итогам года ввод порядка 950-1050 тыс. кв. м (65-70 новых жилых домов), что составит около 106% от показателя за предыдущий период», - сказал эксперт.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.