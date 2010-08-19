Москвичи покупают элитные квартиры на ЮБК

В июле-августе текущего года в сегменте элитной недвижимости на Южном берегу Крыма наблюдается рост спроса со стороны жителей Москвы и Подмосковья.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член наблюдательного совета девелоперской компании «Европа» Сергей ЕЛИСЕЕВ.

По его словам, за указанный период количество сделок на некоторых объектах увеличилось в 2-3 раза. Эксперт уточнил, что спросом пользуется жилье в качественных объектах с развитой инфраструктурой.

Одной из причин увеличения спроса эксперт считает лесные пожары и торфяной смог в России, в частности в Москве.

При этом стоимость квартир на рынке вторичного жилья Крыма в июле снизилась на 5%. С.ЕЛИСЕЕВ связывает это как с сезонным фактором, так и с тем, что в конце весны на рынок были выставлены новые объекты, что увеличило объем предложения.

По данным компании, сегодня средняя цена элитного жилья в районе Ялты составляет 4000-4500 долл./кв. м. Количество реальных сделок в элитном сегменте Ялты за май-июль составило в среднем 15-18 следок в месяц.