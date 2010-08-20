Янукович поручил повысить эффективность оформления субсидий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ до 25 августа этого года обеспечить постоянный контроль за состоянием оформления субсидий для оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг.

Как говорится в сообщении президентской пресс-службы, которое обнародовано на сайте главы государства, такое поручение дано в целях "неуклонного обеспечения прав граждан на получение субсидий для оплаты ЖКУ.

В поручении, по сообщению пресс-службы, речь идет о необходимости повышения эффективности разъяснительной работы Кабмина относительно нового упрощенного порядка получения указанных субсидий среди граждан и привлечения к этому СМИ.

Кроме того, руководители регионов, правительства Украины и Крыма «должны обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о порядке начисления и получения жилищных субсидий с привлечением местных общин и ежедневный мониторинг и контроль процесса оформления субсидий».

Также В.ЯНУКОВИЧ поручил главам правительства и Совета министров АРК, руководству регионов до 1 сентября этого года "оценить возможности своевременного обслуживания дополнительного количества граждан отделами (управлениями) субсидий районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций и исполнительных органов городских и районных советов".

"Также должно быть обеспечено наличие необходимого для своевременного обслуживания граждан количества специалистов по оформлению субсидий, в том числе - на временной основе. В случае возникновения необходимости должны быть выделены необходимые административные помещения", - говорится в поручении.