Предприятия ЖКХ увеличили убытки

Украинские предприятия жилищно-коммунального хозяйства за январь-июнь 2010 года увеличили убытки на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 968,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как указывается в сообщении, наиболее убыточными в первом полугодии 2010 года были предприятия Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей.

По данным министерства, дебиторская задолженность предприятий ЖКХ с начала года выросла на 10,5% и достигла 12,2 млрд. грн. При этом в Тернопольской, Закарпатской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Донецкой областях и в Автономной Республике Крым прирост задолженности составляет 12-36%, что значительно превышает средний показатель по Украине. В то же время Ривненская, Полтавская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская области и Севастополь уменьшили дебиторскую задолженность.

В общей структуре дебиторской задолженности около 6 млрд. грн. составляют долги перед предприятиями коммунальной теплоэнергетики, свыше 3 млрд. грн. – долги перед предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства.

При этом население задолжало за жилищно-коммунальные услуги 8,4 млрд. грн., по льготам и субсидиям – 421,5 тыс. грн., долг местных бюджетов составляет свыше 0,5 млн. грн.