80% акций «Киевгорстроя» номинально "держит" «Фондовый союз «Украина» - ХК

Номинальным держателем пакета акций в размере 52 953 730 штук, что составляет 80,0649% от общего количества голосующих акций в уставном капитале АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», по состоянию на 16 августа т.г. является ООО «Фондовый союз «Украина».

Об этом «Киевгорстрой» сообщает в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, такие данные 17 августа т.г. «Киевгорстрой» получил от реестродержателя ООО «Адрем», предоставившего выписку из реестра собственников именных ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в связи с отказом регистратора в одностороннем порядке от ведения реестра разорвал договор по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ООО «Компания «Терминал-реестр». С 6 августа ведение реестра передано временному реестродержателю ООО «Адрем».

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) на шесть месяцев запретила вносить изменения в системы реестров собственников и системы депозитарного учета акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой». Решение принято по предписанию Генпрокуратуры.

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий при Кабинете министров Украины поручила 28 июля проверить, кому принадлежат акции «Киевгорстроя», в связи с появившейся в СМИ информацией о смене собственников компании.

12 августа т.г. ГКЦБФР заявила, что проводит проверку АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» на предмет отчуждения им или входящими в его состав компаниями имущества путем смены собственников.

Председатель ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ также пояснил, что действия, в частности, по запрету оборота акций «Киевгорстроя» и ряда других организаций комиссия предпринимала в рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Украины.

В комментарии УНИАН президент «Киевгорстроя» Василий МОЖАР допустил, что 80% акций холдинга, которые находились в собственности Киевского городского совета, проданы группе нерезидентов Украины.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.

ООО «Фондовый союз «Украина» (Киев) является торговцем ценными бумагами.