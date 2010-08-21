Мэрия Киеве выполняет программу «Доступное жилье»

До конца года в Киеве будут введены в эксплуатацию 73 жилых дома по программе «Доступное жилье».

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, шла речь на расширенном совещании по вопросам достройки и введения в эксплуатацию многоквартирных жилых домов с высокой степенью строительной готовности. Кроме руководителей структурных подразделений КГГА и районных администраций в совещании приняли участие представители компаний-застройщиков.

Пресс-служба КГГА напоминает, что на сегодня для завершения 73 объектов жилищного строительства, которые находятся в стадии высокого уровня готовности, Киеву нужно 2,7 млрд. Упомянутые средства, необходимые для завершения работ по возведению долгостроев, будут обеспечены программой «Доступное жилье».

По уточненной информации, которая поступила от представителей столичных РГА, до конца года Голосеевский район обеспечит введение в эксплуатацию 5 объектов жилищного строительства, Дарницкий – 15, Деснянский – 7, Днепровский – 10, Оболонский – 2, Подольский – 3 (открытие одного из которых – дома на Сырецкой, 32 – уже состоялось вчера), Шевченковский –10, Святошинский – 10, Соломенский – 9 и Печерский – 2.