Кабмин выделил регионам почти 600 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины выделил Министерству регионального развития и строительства 595,4 тыс. грн. на реализацию программы «Руководство и управление в сфере регионального развития и строительства».

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1639 от 4 августа т.г, размещенном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, из общей суммы на оплату труда планируется направить 400,7 тыс. грн.

Правительство выделило средства за счет передачи бюджетных назначений, предназначенных Министерству экономики по программе «Руководство и управление в сфере общегосударственного планирования и прогнозирования экономики».