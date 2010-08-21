Эксперт: строительство останется единственной отраслью Украины, где стагнация

Строительство в этом году останется единственной отраслью в ВВП Украины, продолжающей стагнацию.

Такое мнение содержится в переданном УНИАН прогнозе АО «Эрсте Банк».

Аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ отметил, что в лучшие времена доля строительного сектора составляла всего 4% ВВП, а на данный момент она снизилась примерно до 2%.

Он пояснил, что падение строительной составляющей ВВП обусловлено малым количеством заказов на строительство, особенно со стороны нежилого строительства, при этом правительство значительно сократило расходы в бюджетах на 2009-2010 годы. Кроме того, незначительные объемы новых кредитов не способны поддержать рост инвестиций.

При этом в секторе жилого строительства отмечается некоторый рост, однако он обеспечивается в основном за счет завершения старых проектов. На протяжении 2009-2010 годов – периода «замораживания» кредитования домохозяйств – количество незавершенных проектов строительства сократилась на 10%.

«До конца 2010 года, скорее всего, будет наблюдаться прежняя стагнация строительства, так как возобновление массового ипотечного кредитования физических лиц не предвидится в ближайшее время, как минимум до второй половины 2011 года. Сейчас 84% ипотечных кредитов, выданных физическим лицам, номинированы в иностранной валюте, но в будущем это соотношение изменится в сторону гривни, так как новые кредиты на приобретения жилья, скорее всего, будут выдаваться только в национальной валюте», – прогнозирует М.ЗАБЛОЦКИЙ.