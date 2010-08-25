В Минрегионстрое приняли за основу концепцию генплана Киева

Архитектурно-градостроительный совет Министерства регионального развития и строительства принял за основу Концепцию стратегического развития Киева на период до 2025 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня озвучил заместитель министра регионального развития и строительства Игорь СОКОЛОВ на заседании градосовета.

«Я предлагаю взять материалы концепции за основу, доработать, учтя замечания», - сказал он.

При этом замминистра рекомендовал Киевской городской государственной администрации доработать концепцию с учетом замечаний рецензента – института «Гипроград».

Он рекомендовал Главному управлению градостроительства и архитектуры КГГА сформировать единый перечень вопросов, консолидировав в нем замечания экспертов и общественности, которые необходимо внести в концепцию. При этом И.СОКОЛОВ рекомендовал главному архитектору Киева Сергею ЦЕЛОВАЛЬНИКУ выяснить правильность проведения общественного обсуждения данной концепции.

Представляя концепцию на заседании градосовета, начальник управления генплана Центра градостроительства и архитектуры Татьяна НЕЧАЕВА сообщила, что прогнозированное увеличение территории Киева с 83,6 тыс. га до 143,4 тыс. га является невозможным, поэтому необходимо пересмотреть ресурсную оценку территории и размещение строительства в Киеве.

По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, на сегодня численность постоянного населения столицы составляет 2,74 млн. человек, численность фактического населения составляет более 3,1 млн. человек. По прогнозам института, на начало 2026 года численность населения Киева составит 3,1-3,3 млн. человек, фактического населения – 3,7-3,9 млн. человек, численность населения Киева и пригородных территорий – 4,1-4,4 млн. жителей (фактического населения – до 4,7 млн. жителей).

Т.НЕЧАЕВА отметила, что объем территориальных ресурсов в пределах Киева для жилой и общественной застройки составляет до 6397,2 га, в том числе для размещения коммерческой застройки и других отдельно расположенных объектов многофункциональной общественной и деловой застройки площадью - 1,84 тыс. га. Их строительная емкость составляет 59 млн. кв. м общей площади объектов строительства под жилую, общественную, деловую и другую застройку.

Она уточнила, что концепцией предусматривается до 2025 года строительство в столице 28 млн. кв. м жилья, в том числе достройка незавершенного строительства общей площадью 4,2 млн. кв. м. При этом общая площадь жилого фонда составит 85,1 млн. кв. м, а жилищная обеспеченность составит 26-27 кв. м на человека. В частности, строительство указанного объема жилья предполагается за счет застройки территорий свободных и условно свободных земельных участков (Осокорки, Позняки, Коцюбинское, ул. Ломоносова), комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда (Соцгородок, квартал по ул. Маршала Гречко), коттеджной застройки в существующих районах усадебной застройки (Чапаевка, Жуляны, Троещина, Бортничи), на сельскохозяйственных и других территориях, смены функционального назначения промышленно-коммунальных территорий.

При этом селительная емкость территорий пригородной зоны в пределах Большой кольцевой дороги оценивается в около 20 млн. кв. м (с учетом существующего жилого фонда) в городах и до 77,8 млн. кв. м на территориях сельских советов. В целом объемы жилого фонда на селительных территориях в Киевской агломерации (включая Киев, города, поселки, села, коттеджные городки) могут составить до 170 млн. кв. м. В частности, сегодня КГГА ведет переговоры с Киевской ОГА о формировании большого жилого массива «Осокорки Южные».

По данным Центра градостроительства и архитектуры, на сегодня объемы жилищного фонда в столице достигли 58 млн. кв. м и превысили запланированные действующим генпланом на 2011 год. Количество многоквартирных и усадебных жилых домов составляет 34,06 тыс. в которых размещено 1,02 млн. квартир. Средняя жилищная обеспеченность киевлян выросла с 18,6 до 20,6 кв. м на одного человека, что значительно ниже среднего показателя в европейских странах.

В ходе обсуждения концепции ее рецензент, руководитель института «Гипроград» Иван ШПИЛЕВСКИЙ высказал мнение, что документ нуждается в серьезной доработке и только после этого может быть принят. По его мнению, следует решить вопрос о расширении Киева за счет пригородных зон, чтобы покрыть дефицит земли для строительства.

Серьезные замечания к материалам, представленным в концепции, высказал главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК. В частности, он считает нереальными для выполнения заявленные планы ежегодного наращивания объемов строительства жилья до 2 млн. кв. м в 2025 году, ликвидации аварийного жилого фонда и реконструкции устаревшего жилья.

С.ЦЕЛОВАЛЬНИК считает, что необходимо провести анализ земельных участков, по которым приняты решения Киевсовета в предыдущие годы, с отменой решения по тем территориям, которые не вписываются в концепцию.

Он также отметил, что параллельно с работой над концепцией необходимо корректировать киевские градостроительные нормы, которые на сегодня устарели.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Александр МЕЩЕРЯКОВ сообщил, что киевские власти ведут переговоры с руководством Киевской области о совместном развитии проектов строительства на территориях, примыкающих к границам столицы.

По его словам, на следующей неделе КГГА намерена подписать меморандум с Киевской ОГА о совместной реализации инвестпроектов по строительству в пригородных зонах и 15 городах-спутниках Киева.

Концепция стратегического развития столицы после учета рекомендаций государственной экспертизы, замечаний и предложений градосовета Минрегионстроя будет доработана и представлена на утверждение сессии Киевсовета в сентябре 2010 года. После утверждения Киевсоветом концепция станет основой для разработки Генерального плана развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года.

Как сообщал УНИАН, в августе и.о. председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение «Об образовании Комитета по разработке Стратегии развития города Киева до 2025».

В апреле т.г. концепцию одобрил Архитектурно-градостроительный совет Киева.

В июле т.г. исполняющий обязанности начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды КГГА Сергей БРОНЕВИЦКИЙ заявил, что Концепцию нового генерального плана развития Киева до 2025 года планируется вынести на утверждение Киевсовета максимум в сентябре т.г.