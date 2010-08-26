Кабмин считает мораторий на подорожание газа и ЖКУ спекуляцией от оппозиции

Кабинет министров Украины считает спекуляцией инициативу оппозиции о введении моратория на повышение цен на газ для населения и жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении пресс-службы Кабинета министров Украины.

"Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости "убедительной общественной волей" заставить Верховную Раду принять закон о введении с 1 января 2010 г. моратория на повышение цены на газ для населения и жилищно-коммунальных тарифов. Спекуляции бывшего премьер-министра на этой теме выглядят тем более лицемерными, чем больше Ю.ТИМОШЕНКО забывает о том, что она не вечная оппозиция, а всего лишь - вчерашнее обанкротившееся правительство. И что именно ее деятельность во власти привела к необходимости корректировать цену на газ", - говорится в заявлении.

Пресс-служба в который раз напоминает, что именно правительство Ю.ТИМОШЕНКО, покупая российский газ по 330 долларов, а продавая по 50 долларов, покрывало разницу одолженными деньгами.

"За счет ссуд МВФ ТИМОШЕНКО фактически оплачивала свой предвыборный популизм. При этом цинично обманывая и собственный народ, и Международный валютный фонд. Ведь в соглашении с МВФ, которое лично ТИМОШЕНКО подписала, черным по белому зафиксировано ее обязательство повышать цену на газ для населения и тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Каким же пределом лицемерия и обмана кажутся ее сегодняшние протесты против собственноручно подписанных обязательств! Это факт, который опровергнуть невозможно", - отмечает пресс-служба правительства.

В заявлении также подчеркивается, что действующее правительство Украины не собирается решать проблемы роста цены на природный газ за счет благополучия граждан и стабильности в стране.

"Действующее правительство планирует смягчить все социальные последствия, которые возникли во время исправления чужих популистских ошибок, за счет развития реального сектора экономики, наращивания валового продукта, повышения производительности труда, то есть – за счет создания возможности для каждого жителя Украины оплачивать любые услуги без снижения уровня жизни", - отмечает пресс-служба правительства.

"И если уже говорить о каких-то мораториях, вводить которые ТИМОШЕНКО предлагает задним числом, то не лучше ли было бы вернуться не на несколько месяцев, а на несколько лет назад и запретить самой себе осуществлять непрофессиональные и вредные для страны действия?", - говорится в заявлении.

Пресс-служба также отмечает, что главной целью правительства является обеспечение роста реальных доходов граждан страны. "Страна, выполняя программу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, стремится войти в двадцатку наиболее развитых стран мира. И усилия действующего правительства направлены на то, чтобы это произошло как можно скорее", - заявляют в правительстве.