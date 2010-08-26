Минрегионстрой предлагает использовать часть госземель под строительство жилья

Министерство регионального развития и строительства предлагает использовать часть государственных земель под строительство жилья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, такая норма будет предусмотрена в проекте Градостроительного кодекса, который готовится ко второму чтению в парламенте.

Согласно сообщению, в кодексе планируется урегулировать вопрос предоставления земельных участков желающим строить жилье за собственные средства.

«Необходимо в корне изменить подходы к этому вопросу. В государстве нехватка средств, а только государственных земель мы имеем 3,5 млн. гектаров», - сказал министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

Министр также отметил, что в планах на следующий год выделение в каждом регионе по 3-4 земельных участка под строительство жилья с подведенными за счет бюджетных средств инженерными сетями.

«Области отчитались о резервировании земельных участков под строительство жилья, как это предусмотрено законодательством. На сегодня зарезервировано 590 земельных участков общей площадью 2172 гектара», - сказал он.

В министерстве рассчитывают, что при условии надлежащей поддержки предложения Минрегионстроя, в ближайшее время можно рассчитывать на позитивные изменения на первичном рынке недвижимости благодаря развитию строительства доступного жилья.