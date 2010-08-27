Главархитектуры Киева не имеет права выдавать разрешения на размещение МАФов

Главное управление градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА не имеет права выдавать разрешения на размещение малых архитектурных форм (МАФов).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

«Выдача ордера Главным управлением контроля по благоустройству узаконена. А вот получение разрешения Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды на размещение МАФа ни одним законом не предусмотрено. Поэтому сегодня нет правовых оснований для выдачи такого разрешения», – отметил директор Департамента разрешительной системы Госкомпредпринимательства Александр АНДРЕЕВ.

По его словам, вопрос размещения МАФов законодательством окончательно не урегулирован. В частности, одной из основных проблем остается отведение земельных участков под размещение МАФов.

В Госкомпредпринимательства отметили, что в прошлом году правительство утвердило своим постановлением порядок размещения малых архитектурных форм для предпринимательской деятельности, однако местные органы власти, в том числе в столице, по большей части пренебрегают им. Не руководствуется местная власть и законом о разрешительной системе, который предусматривает возможность начать бизнес по декларативному принципу.

Вместе с тем, Кабинет министров поручил Госкомпредпринимательства, Минрегионстрою и Госкомзему разработать отдельный законопроект, чтобы урегулировать порядок размещения МАФов.