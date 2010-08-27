Симоненко предлагает запретить повышение тарифов на коммунальные услуги

Народный депутат Украины Петр СИМОНЕНКО (КПУ) предлагает запретить повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию для населения, зафиксировав их на уровне тарифов, действующих на 1 августа т.г.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина №7052 от 27 августа т.г., размещенном на сайте Верховной Рады.

Депутат предлагает определить, что расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, на оплату содержания жилья, оплату пользования жильем, жилого фонда независимо от форм собственности, приобретение сжиженного газа, твердого и печного бытового топлива не могут превышать 10% от среднемесячного общего дохода семьи.

Для удержания тарифов на ЖКУ на существующем уровне предлагается принять меры по переводу объектов тепловой генерации с газа на альтернативное топливо (уголь, торф, биотопливо, солому и т.д.), при этом зафиксировав цены на уголь для населения по состоянию на 1 августа т.г.

Также предлагается рассмотреть вопрос уменьшения тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги для населения как компенсацию подорожания газа, перевода расчета потребленного тепла конечными потребителями по принципу расчета за общую площадь (кв. м) на расчет тепловой энергии (калории), внедрение единой методики расчета тарифов на коммунальные услуги (кроме тарифов на электроэнергию и газ).

В пояснительной записке к документу отмечается, что по подсчетам специалистов института технической теплофизики, переход с газа на уголь, использование сопутствующих газов вместо природного, замена водяного отопления электрическим, замена газа биогазом при первоочередных вложениях в переоборудование в размере 90-100 млрд. грн. даст ежегодную экономию 30 млрд. куб. м газа на 53 млрд. грн.