В мэрии Киева отрицают информацию о застройке территории завода «Радикал»

Информация о застройке в Киеве территории химического завода ОАО «Радикал» не отвечает действительности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления жилищного обеспечения КГГА Михаила ГОЛИЦУ.

По данным пресс-службы, ввиду многочисленных запросов представителей СМИ относительно застройки территории химического завода ОАО «Радикал» и с целью предупреждения распространения недостоверной информации, М.ГОЛИЦА вчера, 26 августа, осуществил выезд на место строительства.

«Информация о том, что городская власть осуществляет строительство жилых домов на загрязненной территории химического завода ОАО «Радикал», является ошибочной и не отвечает действительности, поскольку территория завода «Радикал» находится от квартала жилищной застройки на расстоянии 1,5 километра», - подчеркнул М.ГОЛИЦА.

Он также отметил, что целевое назначение земельных участков микрорайона, ограниченного улицами Попудренко, Минина, Красноткацкой и Красногвардейской – «капитальное жилищное строительство и восстановление жилых домов» – было определено еще с 40-х годов прошлого века.

Следовательно, поскольку жилые дома указанного микрорайона строились в 40 - 60-х годах ХХ века, а капитальный ремонт в них не производился с момента строительства, Киевской городской государственной администрацией было подписано распоряжение от 24 мая 2004 г. №850 относительно реконструкции и застройки микрорайона. Заказчиком реконструкции и застройки определено коммунальное предприятие «Житлоинвестбуд – УКБ», отметил М.ГОЛИЦА.

Вместе с тем решением Киевсовета от 26 февраля 2010 года о передаче коммунальному предприятию “Житлоинвестбуд-УКБ” земельного участка на пересечении улиц Николая Лебедева и Красноткацкой под жилищную застройку было прекращено право пользования этой землей ОАО «Радикал».

Начальник Главного управления жилищного обеспечения КГГА подчеркнул, что в соответствии с заключением Государственного управления охраны окружающей природной среды в городе Киеве, установлено, что объект строительства на пересечении улиц Н.Лебедева и Красноткацкой не относится к «Перечню видов деятельности и объектов, представляющих повышенную экологическую опасность», потому указанное управление согласовало проект землеустройства.

Он также сослался на вывод Киевской городской санэпидемстанции от 18 февраля 2008 г. об отводе земельного участка под застройку, в соответствии с которым «земельный участок находится за пределами санитарно-защитной зоны ОАО «Радикал» и «на протяжении последних ста лет земельный участок относится к кварталу жилищно-общественной застройки, подлежащий реконструкции».