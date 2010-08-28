Коалиция предлагает свой вариант защиты от повышения цен на газ и ЖКУ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о социальной защите населения в связи с формированием тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги, внесенный коалицией.

Авторами данного проекта постановления является лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ и лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

В то же время текст данного проекта документа не доступен в электронном виде. Данный проект постановления будет рассмотрен 30 августа во время внеочередного заседания ВР.

При этом член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ сегодня зарегистрировал проект закона “О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию в 2010-2011 году”.

Законопроектом предусматривается на период финансового кризиса, но не ранее, чем до 31 декабря 2011 года, ввести мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту газ и электроэнергию. Предлагается, что жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту газ и электроэнергия оплачиваются населением по ценам и тарифам, установленным Кабинетом министров Украины, Национальной комиссией по вопросам регулирования электроэнергетики и органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, по состоянию на 31 июля 2010 года.