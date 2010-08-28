Правительство собирается провести инвентаризацию жилищного фонда

Кабинет Министров Украины планирует провести инвентаризацию жилищного фонда. Об этом в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№31 (811) от 28 августа - 3 сентября 2010 года) сказал вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

“Нужно провести инвентаризацию жилищного фонда. Что же касается домов от 50 лет и старше, особенно построенных методом панельного домостроительства, до пяти этажей, так они подлежат разборке, потому что модернизировать их нет никакого смысла”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вторым шагом в этом направлении, по словам представителя правительства, должно быть переоборудование домов, которые после инвентаризации не будут снесены. “Например, модель вентилируемого фасада с полной заменой окон, с котельной на крыше дома дает двойную экономию газа. Для такого переоборудования нужно брать долгосрочные кредиты, привлекать частный капитал. У нас хватит политической воли, чтобы это сделать”, - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.