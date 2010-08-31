Колесников: Украина потратит на подготовку к Евро-2012 не более 5 млрд. евро

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что Украина потратит не более 5 млрд. евро на подготовку к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Такое предположение Б.КОЛЕСНИКОВ высказал в интервью "Газете по-киевски" (№ 162 от 31 августа 2010 года).

"Дело в том, что не все запланированные дороги будут построены – не успеваем по срокам. Проложим только самые необходимые пути: к аэропортам, стадионам, отелям, примыкающим к государственной границе. А также вокруг принимающих городов и населенных пунктов, связанных с местами проживания. Таких как Трускавец, Святогорск. Думаю, уложимся в 5 млрд. евро", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В то же время вице-премьер не стал прогнозировать возможные объемы прибыли от проведения Евро-2012. "Украину посетят не менее 750 тысяч гостей. Кто сможет достоверно ответить на вопрос, сколько каждый из них потратит? А то, что ЮАР осталась без прибыли, – необъективно. Нельзя подходить к этому вопросу, подсчитывая только прибыль и убытки! Например, к 2012 году страна Украина получит 4 новых аэропорта. За 20 лет Независимости, за исключением Мариуполя, у нас не построено ни одного воздушного порта! Плюс появятся два новых стадиона, три кольцевые дороги, транспортные развязки", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ранее стоимость подготовки Украины к Евро-2012 оценивалась в сумму 6,5 млрд. евро.