«Югозаптрансстрой» не планирует участвовать в реконструкции «хрущевок»

Девелоперская компания «Трест «Югозаптрансстрой» (ЮЗТС) не планирует участвовать в реконструкции кварталов устаревшей застройки, которая предусматривается концепцией генерального плана Киева до 2025 года.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель наблюдательного совета девелоперской компании «Трест «Югозаптрансстрой» Владимир ГУСАКОВ.

«Мы не занимаемся такими проблемами. Не ставим себе задачу в ближайшее время участвовать в этих программах», – сказал он.

Причиной такого положения дел он назвал отсутствие прочной правовой базы, в том числе для отселения жителей, а также отсутствие конкретных программ по реализации данной проблемы.

«Пока реально в стране этим никто не занимается, мы не хотим участвовать в сомнительных мероприятиях», – добавил В.ГУСАКОВ.

Справка УНИАН. Девелоперская компания "Трест "Югозаптрансстрой" (Киев) занимается строительством объектов промышленного и общественного назначения, жилищным строительством и строительством коммерческой недвижимости.