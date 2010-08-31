В Киеве в августе продано 906 квартир

В Киеве в августе этого года было продано 707 квартир на вторичном рынке и 199 – в недостроенных домах.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (44% сделок), 43% сделок приходится на двухкомнатные квартиры и 13% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (65%) приходится на квартиры до 100 тыс. долл., 22% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 13% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 356 долл./кв. м на вторичном рынке (1 206 долл./кв. м на первичном рынке). Самым дорогим в августе был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 836 долл./кв. м на вторичном рынке (2 382 долл./кв. м на первичном рынке).

Как сообщал УНИАН, по итогам июля 2010 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 768 квартир, на первичном рынке 211; по итогам июня т.г. на вторичном рынке жилья Киева было продано 935 квартир, на первичном рынке 270 квартир. За первое полугодие этого года в столице продано более 6 тыс. квартир, из которых 1 074 квартиры - на первичном рынке и 4 930 квартир – на вторичном.

В 2009 году на вторичном рынке жилья Киева было продано 6,6 тыс. квартир, на первичном рынке - 1,4 тыс.