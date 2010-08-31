МинЖКХ прогнозирует подорожание тепла в Украине на 25% из-за роста цен на газ

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прогнозирует подорожание тепловой энергии в Украине на 25% в связи с ростом цен на газ.

Такие расчеты обнародовал заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей ЗИМИН, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«В тарифе на тепловую энергию газовая составляющая приблизительно занимает 53%. Если принимать во внимание лишь газовую составляющую, то, по нашим расчетам, тариф на тепловую энергию, в связи с подорожанием газа, должен быть увеличен приблизительно на 25%», - сказал он.

С.ЗИМИН отметил, что всем предприятиям теплокоммунэнэрго поручено подготовить экономически обоснованные расчеты расходов в условиях подорожания газа с 1 августа этого года. Эти расчеты должны проверить инспекции по контролю за ценами, а затем предприятия должны предоставить эти расчеты в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики, которая до 1 января будет принимать решения по установлению тарифов на одну гигакаллорию тепловой энергии, по установлению тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Заместитель министра ЖКХ уточнил, что органы местного самоуправления на основе тарифа на тепловую энергию по специальным формулам будут рассчитывать стоимость услуг – подачи горячей воды и централизованного отопления на 1 кв. м.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля 2010 года увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.