Эксперт: правила ввода жилья в эксплуатацию увеличивают сроки его сдачи в 3-6 раз

Порядок принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов, действующий с 1 января 2009 года, увеличивают сроки его сдачи в 3-6 раз – с одного месяца до полугода.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал председатель Наблюдательного совета девелоперской компании «Трест «Югозаптрансстрой» Владимир ГУСАКОВ.

«Сегодня говорить о том, что можно за месяц ввести в эксплуатацию объект – это нереально. Это три-четыре месяца, полгода. Потому что все процедуры усложнили до предела, все они формализованы, прохождение бумаг занимает массу времени», - сказал он.

В.ГУСАКОВ добавил, что количество инстанций, у которых необходимо получить согласование, не изменилось. К примеру, на объекте ЮЗТС подписи нужно собрать у девяти чиновников.

«Если раньше они были членами комиссии, то теперь они согласовывающие», - уточнил он.

По данным, до вступления в силу новых правил по приемке объектов в эксплуатацию, ввести жилой дом в эксплуатацию можно было за месяц.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2009 года вступил в силу Порядок принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 08.10.2008 № 923.

20 мая 2009 года Кабмин внес изменения в Порядок принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов.

Также постановлением Кабмина «Об утверждении Порядка ведения реестра выданных сертификатов соответствия и отказов в их выдаче и внесении изменений в Порядок приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов» от 29 декабря 2009 г. внесены изменения в Порядок приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов. В частности, среди основных изменений — замена свидетельства о соответствии (которое подтверждало соответствие построенного объекта нормативным требованиям) на сертификат соответствия.

Согласно изменениям, сертификат соответствия является основанием для заключения договоров о снабжении принятых в эксплуатацию объектов водой, газом, теплом, электроэнергией, включении данных о таком объекте в государственную статистическую отчетность и оформлении права собственности на указанный объект.