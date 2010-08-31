Вторичка Киева в августе подешевела на 1,4%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость предложения жилья в августе снизилась на 1,39% по сравнению с июлем – до 2303 долл./кв.м.

Об этом говорится в аналитическом обзоре рынка жилой недвижимости, подготовленном сетью агентств недвижимости Real Druzi.

Согласно обзору, количество новых предложений в августе было на 6% меньше, чем в июле.

В августе наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (42% от общего количества заявок). Интерес к однокомнатным и трехкомнатным квартирам в августе сравнялся – в структуре спроса эти типы квартир занимали по 27%.

По стоимости наиболее востребованными были квартиры в ценовых диапазонах 50-75 тыс. долл. (29% обращений). В частности, это и однокомнатные квартиры по цене 50-60 тыс. долл., и двухкомнатные по цене 60-80 тыс. долл.

При этом высокий уровень интереса специалисты компании отмечали к среднему ценовому сегменту эконом-класса (27% обращений): максимально приближенные к центру квартиры по цене 75-85 тыс. долл. (однокомнатные) и 85-100 тыс. долл. (двухкомнатные).

Третье место по интересу заняли квартиры в ценовом диапазоне 100-150 тыс. долл. (24% обращений). Квартиры стоимостью до 50 тыс. долл. интересовали 6% клиентов компании.

По прогнозам экспертов компании, активность на рынке в сентябре в среднем останется на прежнем уровне: в первые недели сентября возможно некоторое снижение активности, а во второй половине месяца – повышение. В агентстве считают, что в сентябре ряд продавцов могут поднять заявленные цены на свои объекты.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 30 тысяч объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.