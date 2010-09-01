«Киевгорcтрой» продали финкомпании «Новый регион». В 2009 году

Главное управление коммунальной собственности Киева Киевской городской государственной администрации 29 июля 2009 года продало 52 910 760 простых именных акций (80%) АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» ООО «Финансовая компания «Новый регион».

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева о начале производства по делу №11/304 от 20 августа 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

Генеральная прокуратура обратилась в суд в интересах Киевского городского совета и Главного управления коммунальной собственности КГГА к ООО «Финансовая компания «Новый регион», ООО «Компания «Терминал-Реестр», ООО «Адрем» о признании недействительным договора № Д-2009/07/29, заключенного 29 июля 2009 года между ГУ коммунальной собственности КГГА и ООО «ФК «Новый регион» о купле-продаже 52 910 760 акций ХК «Киевгорстрой» и применении последствий его недействительности.

В иске также указывается, что ООО «ФК «Новый регион» должно вернуть обязательства (80% акций «Киевгорстроя») по акту приемки-передачи территориальной общине Киева в лице ГУ коммунальной собственности КГГА. При этом регистраторы – ООО «Компания «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» – должны внести записи в системы реестра собственников именных ценных бумаг «Киевгорстроя» о переходе в собственность Киевского горсовета 52 910 760 акций.

Суд считает целесообразным привлечь к участию в деле ХК «Киевгорстрой» в качестве третьей стороны.

Вместе с поданным иском Генпрокуратура также подала заявление о принятии мер для обеспечения иска путем наложения ареста на приобретенные по оспариваемому договору акции и запрета осуществлять какие-либо действия.

Суд принял решение начать производство по данному делу и принять иск к рассмотрению, а также привлечь ХК «Киевгорстрой» как третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчиков.

Рассмотрение дела назначено на 16 сентября этого года. Явка представителей всех сторон обязательна.

Как сообщал УНИАН, номинальным держателем пакета акций в размере 52 953 730 штук, что составляет 80,0649% от общего количества голосующих акций в уставном капитале АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» по состоянию на 16 августа т.г. является ООО «Фондовый союз «Украина».

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в связи с отказом регистратора в одностороннем порядке от ведения реестра разорвал договор по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ООО «Компания «Терминал-реестр». С 6 августа ведение реестра передано временному реестродержателю ООО «Адрем».

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) на шесть месяцев запретила вносить изменения в системы реестров собственников и системы депозитарного учета акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой». Решение принято по предписанию Генпрокуратуры.

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий при Кабинете Министров Украины поручила 28 июля проверить, кому принадлежат акции «Киевгорстроя», в связи с появившейся в СМИ информацией о смене собственников компании.

12 августа т.г. ГКЦБФР заявила, что проводит проверку АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» на предмет отчуждения им или входящими в его состав компаниями имущества путем смены собственников.

Председатель ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ также пояснил, что действия, в частности, по запрету оборота акций «Киевгорстроя» и ряда других организаций комиссия предпринимала в рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Украины.

В комментарии УНИАН президент «Киевгорстроя» Василий МОЖАР допустил, что 80% акций холдинга, которые находились в собственности Киевского городского совета, проданы группе нерезидентов Украины.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.