Коттеджи под Киевом в августе подешевели на 0,73%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в августе 2010 года снизилась на 0,73% (7 долл.) – до 961 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 158,6 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 1,11% (14 долл.) – до 1272 долл./кв. м при средней цене 202,3 тыс. долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Бориспольском районе – на 0,59% (8 долл.) – до 1343 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 0,54% (7 долл.) – до 1346 долл./кв. м, Макаровском – на 0,48% (4 долл.) – до 901 долл./кв. м, Бородянском – на 0,64% (6 долл.) – до 894 долл./кв. м, Фастовском – на 0,91% (4 долл.) – до 487 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,77% (3 долл.) – до 407 долл./кв. м, Кагарлыкском районе – на 0,72% (5 долл.) – до 623 долл./кв. м, Обуховском районе – на 0,61% (9 долл.) – до 1476 долл./кв. м, Васильковском районе – на 1,15% (11 долл.) – до 918 долл./кв. м, Броварском – на 1,04% (10 долл.) – до 932 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в июле 2010 года снизилась на 1,14% (11 долл.) – до 968 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 158,6 тыс. долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).