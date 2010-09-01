Вторичка Днепропетровска в августе подешевела на 0,37%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в августе т.г. снизилась на 0,37%, или 4 долл., – до 1126 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 877 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1362 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Кировском районе – на 0,31% (4 долл.) – до 1 160 долл., Красногвардейском – на 0,78% (9 долл.) – до 1 185 долл., Жовтневом – на 0,23% (3 долл.) – до 1 362 долл., Ленинском – на 0,94% (8 долл.) – до 877 долл., Самарском – на 0,83% (8 долл.) – до 930 долл., Индустриальном – на 0,35% (3 долл.) – до 957 долл., Бабушкинском – на 0,19% (2 долл.) – до 1 294 долл. и Амур-Нижнеднепровском – на 0,37% (3 долл.) – до 934 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир за 6 месяцев 2010 года выросла на 8,72%, или 91 долл., – до 1 136 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.