Вторичка Донецка в августе подешевела на 0,23%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе 2010 года снизилась на 0,23%, или 3 долл., – до 1 162 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 740 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 485 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Ворошиловском – на 0,04% (1 долл.) – до 1485 долл., Киевском – на 0,18% (2 долл.) – до 1230 долл., Калининском – на 0,19% (2 долл.) – до 1145 долл., Кировском – на 0,40% (3 долл.) – до 852 долл., Петровском – на 0,70% (5 долл.) – до 740 долл./кв. м, Пролетарском – на 0,99% (9 долл.) – до 881 долл., Ленинском – на 0,54% (5 долл.) – до 946 долл. и Куйбышевском районе – на 0,48% (5 долл.) – до 955 долл.

При этом стабилизация стоимости 1 кв. м жилья произошла в Буденновском районе – на уровне 917 долл.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле 2010 года снизилась на 0,33%, или 4 долл., – до 1 164 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года выросла на 6%, или 66 долл., – до 1 168 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.