Первичка Киева в августе подешевела на 0,7%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе 2010 года снизилась на 0,69% – до 1539 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1206 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2382 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья произошло в Печерском – на 0,59% (14 долл.) – до 2382 долл./кв. м, Шевченковском – на 1,11% (21 долл.) – до 1921 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,57% (9 долл.) – до 1598 долл., Дарницком – на 0,62% (7 долл.) – до 1206 долл., Оболонском – на 0,62% (10 долл.) – до 1613 долл., Святошинском – на 0,73% (9 долл.) – до 1256 долл., Подольском – на 0,62% (9 долл.) – до 1413 долл., Соломенском – на 0,58% (8 долл.) – до 1409 долл., Днепровском – на 0,65% (8 долл.) – до 1274 долл., Деснянском – на 0,60% (7 долл.) – до 1228 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле 2010 года снизилась на 0,41% (6 долл.) – до 1550 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.