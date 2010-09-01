Вторичка Киева в августе подешевела на 0,97%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе этого года снизилась на 0,97% - до 1776 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1356 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2836 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском районе – на 0,84% (13 долл.) – до 1488 долл., Дарницком – на 1,01% (14 долл.) - до 1356 долл., Деснянском – на 1% (14 долл.) - до 1405 долл./кв. м, Оболонском – на 0,75% (14 долл.) - до 1809 долл., Шевченковском – на 1,53% (36 долл.) - до 2285 долл./кв. м, Подольском - на 0,80% (13 долл.) – до 1637 долл., Голосеевском – на 0,88% (16 долл.) – до 1763 долл., Печерском – на 0,68% (19 долл.) – до 2836 долл./кв. м, Соломенском – на 1,3% (20 долл.) – до 1595 долл., Святошинском – на 0,86% (13 долл.) – до 1482 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле т.г. снизилась на 1,26% (23 долл.) – до 1793 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года выросла на 8,57% (143 долл.) – до 1816 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.