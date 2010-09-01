Вторичка Львова в августе подешевела на 0,73%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в августе этого года снизилась на 0,73%, или 10 долл., – до 1 406 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1161 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1811 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксировано в Галицком районе – на 0,46% (8 долл.) – до 1811 долл., Сыховском – на 0,55% (6 долл.) – до 1161 долл./кв. м, Зализничном – на 0,54% (7 долл.) – до 1252 долл./кв. м, Франковском – на 0,75% (11 долл.) – до 1385 долл., Шевченковском – на 1,31% (16 долл.) – до 1208 долл., Лычаковском районе – на 0,68% (9 долл.) - до 1303 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в июле 2010 года снизилась на 0,22%, или 3 долл., – до 1 416 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года выросла на 4,10%, или 56 долл., – до 1 419 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а акже маркетинговыми исследованиями рынка.