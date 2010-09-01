Вторичка Одессы в августе подешевела на 0,49%

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе т.г. снизилась на 0,49% (7 долл.) – до 1 486 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 146 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 705 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Приморском районе – на 0,63% (11 долл.) – до 1 705 долл., в районе Таирово – на 0,20% (3 долл.) – до 1 421 долл., в районе Черемушки – на 0,34% (4 долл.) – до 1 229 долл., в поселке Котовского – на 0,49% (6 долл.) - до 1 146 долл./кв. м, в районе Молдаванка – на 0,61% (7 долл.) - до 1 206 долл.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле т.г. снизилась на 0,56% (8 долл.) – до 1 493 долл./кв. м; за полгода т.г. выросла на 7,19% (101 долл.) – до 1 502 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.