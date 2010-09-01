Вторичка Харькова в августе подешевела на 0,84%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в августе т.г. снизилась на 0,84%, или 9 долл., – до 1 014 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 871 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 260 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья произошло в Киевском районе – на 0,75% (10 долл.) – до 1 260 долл., Ленинском – на 0,82% (9 долл.) – до 1 052 долл., Коминтерновском – на 0,99% (9 долл.) – до 920 долл., Октябрьском – на 0,93% (9 долл.) – до 946 долл., Фрунзенском – на 0,71% (7 долл.) – до 957 долл., Червонозаводском – на 1% (9 долл.) – до 928 долл., Московском – на 0,99% (6 долл.) – до 899 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 0,83% (7 долл.) – до 871 долл./кв. м, Дзержинском – на 0,69% (8 долл.) – до 1 219 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в июле т.г. снизилась на 0,79%, или 8 долл., – до 1 023 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года выросла на 9,13%, или 86 долл., – до 1 031 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.