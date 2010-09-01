Земля в пригороде Киева в августе подешевела на 1,2%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в августе 2010 года снизилась на 1,22%, или 48 долл., – до 3933 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Барышевском районе – на 0,80% (9 долл.) – до 1151 долл./сотка, Вышгородском – на 0,96% (29 долл.) – до 3003 долл./сотка, Бородянском – на 0,81% (16 долл.) – до 1910 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 1,59% (105 долл.) – до 6493 долл./сотка, Фастовском – на 3,91% (46 долл.) – до 1131 долл./сотка, Кагарлыкском – на 1,73% (26 долл.) – до 1478 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 2,21% (24 долл.) – до 1042 долл./сотка, Обуховском – на 2,39% (111 долл.) – до 4548 долл./сотка, Макаровском – на 2,79% (52 долл.) – до 1799 долл./сотка, Васильковском – на 0,58% (15 долл.) – до 2598 долл./сотка, Броварском – на 0,02% (1 долл.) – до 3033 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,30% (4 долл.) – до 1205 долл./сотка, Иванковском районе – на 0,78% (9 долл.) – до 1094 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в июле 2010 года снизилась на 1,24%, или 50 долл., – до 3981 долл. за сотку; за 6 месяцев этого года выросла на 5,22%, или 200 долл., – до 4031 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.