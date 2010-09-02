Азаров поручил Минтруда изменить порядок предоставления субсидий

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству труда и социальной политики внести изменения в порядок предоставления жилищных субсидий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня министру труда и социальной политики Василию НАДРАГЕ на заседании правительства.

«Поручаю министру труда и социальной политики на ближайшее заседание правительства подать изменения к порядку оформления субсидий с тем, чтобы ликвидировать слабые места реализации программы с целью усиления социальной защиты наиболее незащищенных категорий граждан», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, новая система предоставления жилищных субсидий должна заработать с началом отопительного сезона «четко, как часы».