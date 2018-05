Руководство "Киевгорстроя" подтверждает, что три инвесткомпании стали собственниками 80% акций холдинга

Инвестиционные компании Atima Ltd., Investion Ltd. и Akvista Ltd. стали собственниками 80% акций АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на письмо от новых инвесторов от 1 сентября т.г., адресованное президенту «Киевгорстроя» Василию МОЖАРУ.

Согласно сообщению, руководители трех зарубежных компаний выразили намерение встретиться с В.МОЖАРОМ для обсуждения вопросов стратегического развития холдинга.

«В документе акцентируется внимание на том, что все новые акционеры холдинга являются инвестиционными компаниями. Соответственно, они как портфельные инвесторы не имеют намерения принимать непосредственное участие в оперативном управлении бизнесом, ограничиваясь общей выработкой стратегических установок с руководством АО ХК «Киевгорстрой» и присутствием в наблюдательном совете», - говорится в пресс-релизе.

По словам первого вице-президента АО ХК «Киевгорстрой» Дмитрия ГУЛЕНКО, предварительно провести встречу с инвесторами планируется на следующей неделе, после возвращения В.МОЖАРА из зарубежной командировки.

«Мы получили приглашение на встречу и, безусловно, заинтересованы в ее скорейшем проведении – прежде всего с целью обсуждения формата взаимодействия, стратегии развития холдинга, инвестиционной программы. А также перспектив привлечения «дешевых» кредитов от западных финансовых учреждений, используя которые мы будем иметь возможность удешевить жилье, которое строит холдинг, и даже рассмотреть возможность кредитования физических лиц», - сказал он.

Д.ГУЛЕНКО также отметил, что компания надеется, что новые инвесторы помогут привлечь дополнительные финансовые ресурсы, которые позволят компании избежать зависимости от будущих продаж и увеличить объем строительства доступного жилья.

Первый вице-президент холдинга добавил, что компания продолжает работать в нормальном режиме и выполнит все обязательства перед своими покупателями.

"Еще раз подчеркиваю, независимо от любых внешних обстоятельств, мы выполним все свои обязательства перед людьми, для которых строим квартиры. А это тысячи человек, включая пострадавших от аферы "Элита-Центр". Кроме того, мы надеемся, что иностранные инвестиции, реципиентами которых мы стали, уже в ближайшем будущем позволят увеличить количество строящихся объектов и расширить нашу задельную программу", - добавил Д.ГУЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, глава Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ 2 сентября заявил, что муниципальный пакет акций АО "ХК "Киевгорстрой" в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании "Новый регион" за 114 млн. 75 тыс. грн.

По его словам, комиссии не удалось отследить дальнейшую судьбу акций "Киевгорстроя" в связи с отсутствием "Нового региона" и ФС "Украина" по месту регистрации, а также отчетности от этих компаний.

В то же время глава ГКЦБФР отметил, что согласно договору о покупке коммунального пакета "Киевгорстроя" от 27 июля 2009 года, "Новый Регион" должен был продать его в течение года.

Д.ТЕВЕЛЕВ также сообщил, что в ходе проверки правильности перерегистрации коммунального пакета акций регистратором "Терминал-Реестр" возникает сомнение в наличии полного объема документов, необходимых для регистрации, в частности, в полномочности подписывавших документы лиц, и затруднился оценить шансы возврата пакета акций в коммунальную собственность.

Ранее первый зампредседателя КГГА Александр ПОПОВ заявил о намерении киевских властей отстоять интересы города и вернуть 80% акций АО "ХК "Киевгорстрой" в собственность городской общины.

Генпрокуратура Украины в иске от 20 августа 2010 года просит Хозсуд Киева признать договор Главного управления коммунальной собственности КГГА с ООО «Финансовая компания «Новый регион» (Киев) от 29 июля 2009 года о продаже 80% акций АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" недействительным и обязать "Новый регион", а также регистраторов "Киевгорстроя" – ООО "Компания "Терминал-Реестр" и ООО "Адрем" – вернуть акции Киеву.

ГКЦБФР с 6 августа во исполнение предписания Генпрокуратуры приостановила на шесть месяцев обращение акций "Киевгорстроя".

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.