Кабмин утвердил порядок продажи земельных участков на торгах

Кабинет министров Украины 2 сентября принял постановление «Об утверждении Порядка продажи в 2010 году земельных участков несельскохозяйственного назначения на земельных торгах».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, документ был разработан Госкомземом по поручению Президента Украины и с целью реализации статьи 80 Закона Украины “О государственном бюджете на 2010 год”, в соответствии с которой до принятия закона, регулирующего порядок продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, продажа данных земельных участков осуществляется в порядке, утвержденном Кабмином.

В Госкомземе отметили, что постановление создает условия для приобретения на конкурентных принципах гражданами и юридическими лицами в собственность земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности или прав на них для осуществления предпринимательской и другой хозяйственной деятельности.

В то же время принятие постановления позволит обеспечить потребности регионов в строительстве промышленных и социальных объектов и наполнении местных бюджетов дополнительными средствами от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них на земельных торгах.

Кроме того, урегулирование вопроса реализации земли несельскохозяйственного назначения позволит предотвратить многочисленные коррупционные проявления путем установления единого, четкого и прозрачного порядка подготовки к продаже и продажи земельных участков на земельных торгах.