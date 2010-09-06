Колесников: работы по реконструкции НСК «Олимпийский» вошли в график

В ице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что работы по проведению реконструкции Национального строительного комплекса «Олимпийский» вошли в ранее разработанный график.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Все сроки восстановлены в графике, который мы обещали УЕФА», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он заверил, что, как и планировалось ранее, НСК «Олимпийский» будет открыт после реконструкции в июне 2011 года.

Отвечая на вопрос журналистов, вице-премьер отметил, что на сегодня каких-либо серьезных проблем по строительству всех остальных объектов к Евро-2012 не существует. Он сказал, что в конце октября этого года проведет инспекцию строительства стадиона во Львове, который наряду с НСК «Олимпийский» считался наиболее критическим объектом при подготовке к Евро-2012.