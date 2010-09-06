Предприятия ТКЭ должны погасить долги до конца сентября - «Газ Украины»

Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) должны оплатить ДК «Газ Украины» всю сумму задолженности за потребленный в течении 2008-2010 гг. природный газ до конца сентября этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДК «Газ Украины», такое требование было выдвинуто на производственном совещании при участии руководителей местных органов власти (представителей облгосадминистраций и органов местного самоуправления) и теплоснабжающих предприятий под председательством первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА и директора ДК «Газ Украины» Эдуарда ШВЫДКОГО, состоявшемся 3 сентября т.г. в центральном офисе ДК «Газ Украины».

В ДК «Газ Украины» отмечают, что по состоянию на 1 сентября 2010 года задолженность теплоснабжающих предприятий (вместе с АЭК «Киевэнерго») за потребленный в 2008-2010 гг. природный газ составляет 6,64 млрд. грн.

На протяжении этого периода наибольшие долги накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской (827 млн. грн.), Донецкой (777 млн. грн.), Харьковской (742 млн. грн.) Луганской (382 млн. грн.), Запорожской (240 млн. грн.), Одесской (225 млн. грн.), Житомирской (126 млн. грн.), Львовской (117 млн. грн.), Киевской (113 млн. грн.), Ривненской (100 млн. грн.) областей, а также АР Крым (140 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» за 2008-2010 гг. свыше 1,9 млрд. грн. На совещании сообщили, что Киевская городская государственная администрация должна в ближайшее время рассчитаться с АЭК «Киевэнерго», а та, в свою очередь, – с ДК «Газ Украины».

На совещании было отмечено, что бытовые потребители в целом добросовестно оплачивают стоимость коммунальных услуг, в т.ч. потребленной тепловой энергии. Уровень оплаты населением потребленной тепловой энергии составляет 92-96%, однако денежные средства не поступают на счета ДК «Газ Украины» в полном объеме.

Руководство ДК «Газ Украины» предупредило, что при наличии задолженности за природный газ у теплопроизводителей компания не будет заключать с должниками договора на снабжение природного газа в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. и не будет выделять им плановые объемы природного газа.

Кроме того, представители компании в который раз подчеркнули, что из-за значительной задолженности предприятий ТКЭ за газ НАК «Нафтогаз Украины» вынуждена привлекать значительные кредитные ресурсы для своевременных расчетов за импортированный природный газ (до 7 числа следующего за расчетным месяца).

Во время обсуждения вопроса формирования тарифов ряд руководителей местных органов власти и предприятий ТКЭ обратили внимание на необходимость проведения более активной государственной политики в сфере обеспечения формирования экономически обоснованных тарифов на производство тепловой энергии.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины "О теплоснабжении" ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.