Количество обанкротившихся строительных компаний в Польше выросло

В Польше в первом полугодии текущего года обанкротилось почти 60 строительных компаний, что на 63% выше показателей января-июня прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня пишет польская газета Rzeczpospolita.

Сообщается, что причиной банкротств является продолжающийся застой на рынке жилой недвижимости Польши после бурного роста последние несколько лет.

Rzeczpospolita отметила, что девелоперам все труднее найти покупателей на готовое жилье.

Отмечается также, общее количество банкротств в январе-июне близко к 100 компаниям.

Как сообщал УНИАН, цены на польскую недвижимость, немного стабилизировавшиеся летом 2009 года, с сентября прошлого года продолжили снижаться. Польская недвижимость, цены на которую стремительно росли благодаря массовому ипотечному кредитованию до 2007 года, уже подешевела к пиковым значениям от 10% до 30%.