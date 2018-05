Суд разрешил провести в Экспобанке и банке Хрещатик выемку документов по Киевгорстрою

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины произвести в «Экспобанке» и банке «Хрещатик» (оба – Киев) выемку документов, касающихся передвижения денежных средств на счетах ООО «Финансовая компания «Новый регион» в рамках досудебного расследования по делу о продаже 80% акций АО «ХК «Киевгорстрой».

Соответствующее решение закреплено двумя постановлениями суда – №4-3229/10 и №4-3230/10 – от 2 сентября 2010 года.

Как сообщал УНИАН, председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ 2 сентября 2010 года заявил, что муниципальный пакет акций АО "ХК "Киевгорстрой" в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании "Новый регион" за 114 млн. 75 тыс. грн.

По его словам, комиссии не удалось отследить дальнейшую судьбу акций "Киевгорстроя" в связи с отсутствием "Нового региона" и ФС "Украина" по месту регистрации, а также отчетности от этих компаний.

В тот же день, 2 сентября 2010 года, в пресс-службе "Киевгорстроя" сообщили, что владельцами 80% акций холдинга стали инвестиционные компании Atima Ltd., Investion Ltd. и Akvista Ltd.

Ранее первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заявил о намерении киевской власти отстоять интересы города и возвратить 80% акций АО "ХК "Киевгорстрой" в собственность городской общины.

Генпрокуратура Украины в иске от 20 августа 2010 года просит Хозсуд Киева признать договор Главного управления коммунальной собственности КГГА с ООО «Финансовая компания «Новый регион» (Киев) от 29 июля 2009 года о продаже 80% акций АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" недействительным и обязать "Новый регион", а также регистраторов "Киевгорстроя" – ООО "Компания "Терминал-Реестр" и ООО "Адрем" – вернуть акции Киеву.

ГКЦБФР с 6 августа во исполнение предписания Генпрокуратуры приостановила на шесть месяцев обращение акций "Киевгорстроя".

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.