КМУ планирует сократить до 60 дней срок выдачи разрешений на строительство

Правительство планирует сократить срок выдачи разрешений на начало строительства до 60 дней. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, выступая на всеукраинском форуме партии «Сильная Украина» в Киеве.

С.ТИГИПКО напомнил, что сегодня, чтобы начать строительство на территории Украины, нужно потратить 475 дней на сбор всевозможных разрешений, тогда как в мире в среднем на это идет 250 дней, а, например, в Грузии всего 50 дней. Поэтому им была создана рабочая группа, в которую были привлечены лучшие эксперты для того, чтобы максимально сократить этот срок.

«60 дней это все, что мы можем дать на украинскую бюрократию», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, в правительстве также продолжается работа относительно сокращения видов лицензирования в различных отраслях. По его словам, на сегодняшний день снято 1600 видов лицензирования с более чем 2 тысяч, которые существовали в начале года. И в первую очередь, по словам С.ТИГИПКО, это касается сферы строительства. «Сегодня осталось 165, и нужно продолжать сокращать», - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что разработан законопроект о сокращении проверяющих органов с 79 до 40 – по количеству органов исполнительной власти.