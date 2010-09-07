Социальные объекты подготовят к отопительному сезону 1 октября

Объекты социальной сферы по всей Украине должны быть готовы к началу отопительного сезона 1 октября текущего года.

Об этом сегодня заявил министр ЖКХ Юрий ХИВРИЧ на селекторном совещании с руководством облгосадминистраций по вопросам подготовки к отопительному сезону.

Он сообщил, что по прогнозу медиков, с 1 октября в Украине температура может значительно снизится и усилится риск всплеска простудных заболеваний, в том числе, и гриппа. «Мы должны с вами до 1 октября полностью «прокрутить на холодную» все объекты, особенно школы, детские садики и больницы, и готовится к началу отопительного сезона по бюджетной сфере с 1 октября», - сказал Ю.ХИВРИЧ.

Он отметил, что в последние дни в Киеве ночью температура снижается до 10 градусов тепла, а, согласно нормам, отопление должно включаться, когда среднесуточная температура составляет 8 градусов тепла.

«Да, там написана средняя температура, но если сегодня будет 3-5 ночью, то мы уже ночью должны протапливать детские садики и особенно больницы, родильные дома для того, чтобы у людей были нормальные условия для выздоровления. Поэтому мы должны быть готовы к началу отопительного сезона с 1 октября по социальной сфере», - сказал Ю.ХИВРИЧ.

При этом он подчеркнул, что до 1 октября должна быть проведена проверка всех объектов коммунальной сферы на предмет готовности к началу отопительного сезона.

Кроме того, Ю.ХИВРИЧ поручил создать в каждой области специальную диспетчерскую службу, которая будет с 1 октября отчитываться перед министерством о степени готовности, проведенных работах для начала отопительного сезона и по подключению объектов к теплоснабжению.

«Этот отчет мы будем предоставлять премьер-министру и вице-премьер-министру… Если с 1 числа в какой-то области не будет диспетчерской службы – ночью поднимем замгубернатора, а если надо, то и до губернатора дойдем. Это команда премьер-министра – отчитываться о нашей с вами работе», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным на середину августа этого года, в Украине было комплексно подготовлено к зиме с выдачей паспортов готовности 166,9 тыс. жилых домов (77,4% от плана) и 88,2% объектов социально-культурного назначения, из них 89,9% школ, 90,2% детских садов и 78,9% больниц.

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ предупредил о персональной ответственности руководителей областей за подготовку к отопительному периоду предприятий, учреждений и жилого фонда.