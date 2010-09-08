МинЖКХ инициирует изменения в законах, направленных на увеличение количества ОСМД

Министерство жилищного хозяйства Украины намерено инициировать ряд изменений в законодательные акты, направленные на увеличение количества объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как сообщается в пресс-релизе МинЖКХ, об этом шла речь в ходе круглого стола на тему: “Пути решения основных проблемных вопросов создания и деятельности ОСМД”, состоявшегося 7 сентября в министерстве.

В частности, с целью создания благоприятных условий деятельности ОСМД МинЖКХ предлагает внести изменения в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей", где прямо предусмотреть освобождение ОСМД от необходимости включать в устав сведения о его членах и нотариально удостоверять их подписи. Министерство также предлагает инициировать внесение изменений в Закон Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома", которыми предусмотреть неотъемлемость права участия в ОСМД от права собственности на помещение в многоквартирном доме, где такое объединение создано. На круглом столе было предложено внести изменения в Закон Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома", чтобы прямо предусмотреть возможность создания одного ОСМД на нескольких домах.

По данным МинЖКХ, по состоянию на 1 августа 2010 года в Украине сформировано 11 тыс. 144 ОСМД, больше 900 из которых - в текущем году. Программой реформирования и развития ЖКХ в 2010 году поставлено задание увеличить количество ОСМД до 11 тыс. 215 единиц.

«В целом программа реформирования и развития ЖКХ предусматривает поэтапный рост количества объединений совладельцев многоквартирных домов до 45 тыс. 530 объединений до 2014 года. Темпы создания объединений совладельцев многоквартирного дома разные.

Наиболее активные города – Днепропетровск и Винница. Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины всячески способствует процессу создания ОСМД: на 2011 г. МинЖКХ подготовил бюджетную заявку в целом по программе реформирования на сумму 5 млрд. 900 млн. грн, в т.ч. в поддержку ОСМД - 2 млрд. 60 млн. грн. Кроме того, сейчас подготовлен законопроект о внесении изменений в закон об ОСМД, который уже прошел первое чтение», - приводит пресс-служба слова заместителя министра ЖКХ Виталия ШАПОВАЛЕНКО.