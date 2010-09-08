Надрага: для субсидии нужно декларировать имущество на более чем 9,7 тыс. грн.

Министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА заявляет, что правительство планирует внести изменения в порядок получения жилищных субсидий, сократив перечень требований к декларации граждан о доходах и имуществе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАДРАГА заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

"Мы сократили декларацию с 6-ти до одного листа. Это была очень подробная информация, которая, на наш взгляд, была излишней. Сегодня в соответствии с нашей нормативной базой, если человек в течение последнего года приобрел товары стоимостью выше 12 прожиточных минимумов, то есть больше чем на 9 тысяч 700 гривен, это нужно задекларировать", - сказал В.НАДРАГА.

Министр также опроверг информацию о том, что якобы социальные инспекторы после обращения граждан за жилищной субсидией посещают его жилье, "заглядывают в холодильник и в подвал" и проверяют их состояние. "Это от лукавого. У нас всего полторы тысячи социальных инспекторов на все государство, и понимая, что у нас 750 городских и районных управлений социальной защиты, так в среднем на каждое управление у нас не больше 2 социальных инспекторов. Поэтому они ходят не потому, чтобы цепляться к кому-то от скуки. А ходят в том случае, если возникают сомнения, что человек честно задекларировал", - подчеркнул он.

В.НАДРАГА отметил, что для получения жилищных субсидий пенсионер должен предоставить социальным органам всего два документа, а работающие граждане - три документа. По его словам, государственная помощь будет оказываться всем гражданам при условии, если совокупный доход на семью не превышает 5 тыс. грн.

Согласно информации министра, по состоянию на 8 сентября жилищные субсидии уже насчитываются более чем 300 тысячам граждан, еще 564 тысячи обращений находятся на изучении органов социальной защиты.