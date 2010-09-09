ВР изменила "строительное" законодательство

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» относительно увеличения срока действия мер по поддержке строительства жилья".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 274 народные депутате из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что до 1 января 2013 года разница, возникающая между ставкой по льготным кредитам и текущей рыночной ставке, компенсируется за счет государственного бюджета и не может более чем на два процента превышать уровень учетной ставки Национального банка Украины. Договоры аренды земли, заключенные до вступления в силу этого Закона на земельные участки государственной или коммунальной собственности, предназначенные для строительства многоквартирных жилых домов (в том числе со встроенно-пристроенными помещениями), подлежат возобновлению на тех же условиях, которые были предусмотрены этими договорами, на срок, необходимый для введения объекта в эксплуатацию. Заключение дополнительного соглашения о возобновлении договора аренды земли осуществляется арендатором и уполномоченным руководителем органа исполнительной власти или органа местного самоуправления без принятия решения органом исполнительной власти или органом местного самоуправления о возобновлении договора аренды земли. Дополнительное соглашение к договору аренды земли о его возобновлении должно быть заключено сторонами в десятидневный срок после подачи заявления застройщиком. Отказ, промедление и бездеятельность с заключением дополнительного соглашения к договору аренды земли могут быть обжалованы в суде. Финансирование операций коммерческих банков в части предоставления гражданам ипотечных кредитов на завершение строительства жилья, которое осуществляется в соответствии с действующим законодательством, осуществляется Государственным ипотечным учреждением за счет пополнения в 2011 году их уставного капитала. При этом источниками пополнения уставного капитала могут быть, в частности, облигации внутреннего государственного займа, которые передаются Министерством финансов Украины в уставной капитал Государственного ипотечного учреждения и могут выкупаться коммерческими банками и другими субъектами ведения хозяйства по номинальной стоимости с доходностью в размере учетной ставки на срок их обращения.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.